Німеччина

Німецький фахівець висловився про продовження роботи в якості головного тренера "бундестім".

Напередодні офіційно стало відомо про те, що Гансі Флік продовжить працювати головним тренером національної збірної Німеччини та готуватиметься команду до домашнього ЄВРО-2024.

57-річний німецький фахівець та колишній керманич мюнхенської Баварії прокоментував цю новину.

"Я та мій тренерський штаб дивимося з оптимізмом на наступний чемпіонат Європи, який пройде в нашій країні. Як команда, ми можемо досягти набагато більшого, ніж показали в Катарі. Ми упустили чудову можливість там. Ми винесемо з цього уроки.

Я вірю в спільний шлях, узгоджений сьогодні з Берндом Нойендорфом та Акі Ватцке. Ми всі хочемо, щоб уся Німеччина знову зібралася навколо національної команди на домашньому ЄВРО-2024", — цитує слова Гансі Фліка офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, що раніше були чутки про звільнення Гансі Фліка з посади головного тренера збірної Німеччини через те, що "бундестім" не змігла подолати груповий етап на чемпіонаті світу-2022 — німців випередили збірні Японії та Іспанії.