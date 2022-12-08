Німеччина

Німецький фахівець повністю зосереджений на роботі у Ліверпулі.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що Гансі Флік продовжить працювати головним тренером національної збірної Німеччини та готуватиме команду до домашнього ЄВРО-2024.

Через те, що "бундестім" вилетіла з ЧС-2022, з'являлися чутки про можливе припинення співпраці з Фліком — одним із претендентів на те, щоб стати його наступником, називався нинішній керманич Ліверпуля Юрген Клопп.

Проте журналіст Фабріціо Романо спростовує ці чутки. За інформацією джерела, Клопп ніколи не прагнув очолити збірну Німеччини.

На даному етапі своєї тренерської кар'єри німецький фахівець повністю зосереджений на роботі у мерсісайдському клубі та працює над продовженням контрактів та посиленням команди, включаючи кандидатуру англійського півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема.