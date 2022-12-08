Німеччина

Хавбек Боруссії Дортмунд може продовжити кар'єру у мерсісайдському клубі.

Центральний півзахисник дортмундської Боруссії та збірної Англії Джуд Беллінгем у найближчому майбутньому може опинитися в англійській Прем'єр-лізі.

На 19-річного англійця претендує ціла низка європейських клубів, проте на даному етапі Ліверпуль є лідером у боротьбі за талановитого футболіста.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, представники Беллінгема повідомили керівництву мадридського Реала, що саме мерсісайдський клуб зараз лідирує у перегонах за їхнім клієнтом.

Раніше повідомлялося, що у послугах англійського півзахисника Борусії Дортмунд також зацікавлений Парі Сен-Жермен.

У поточному сезоні Джуд Беллінгем провів на клубному рівні 22 матчі, в яких він забив 9 голів і віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його у 100 мільйонів євро.