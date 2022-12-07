Франция

Французи не проти отримати в свій склад одного із найперспективніших гравців світу.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі заявив, що французи зацікавлені у підписанні півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема.

"Він — один із найкращих на чемпіонаті світу. Усі хочуть його підписати, тому я говорю і про наш інтерес. Але поважаю Боруссію, тому вважаю, що претенденти на Беллінгема повинні спочатку поговорити з дортмундцями", — цитує Аль -Хелаїфі Sky Sports.

Цього сезону у 19-річного півзахисника 9 голів та 3 результативні передачі у 22 матчах за Борусію Дортмунд у всіх турнірах.

Раніше повідомлялось, МЮ вибув з гонитви за Беллінгемом. А головним претендентом н підписання гравця англійської збірної є Ліверпуль.