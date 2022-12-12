Німеччина

Хорват може перебратися в Баварію.

Баварія після серйозного пошкодження Мануеля Нойєра розглядає варіанти посилення складу у найближче трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, представники мюнхенців вже розпочали перемовини з агентами Домініка Ліваковича.

У поточному сезоні чемпіонату Хорватії Лівакович провів 16 матчів та пропустив 17 голів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що три клуби англійської Прем'єр-ліги мали змогу підписати Ліваковича влітку.