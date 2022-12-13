Німеччина

Англійські та іспанські клуби готові розпочати переговори з німецьким форвардом цієї зими.

Юний нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко ризикує змінити клубну прописку влітку 2023 року на правах вільного агента через спливаючий контракт.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у дортмундської Борусії зберігаються шанси на те, щоб підписати з 17-річним німцем камерунського походження нову угоду.

У футболіста зберігаються добрі стосунки з головним тренером "джмелів" Едіном Терзічем, але час грає не на користь німецького клубу — протягом грудня їм потрібно зробити вигідну пропозицію.

За інформацією джерела, за ситуацією довкола майбутнього Мукоко уважно стежать клуби АПЛ та Ла Ліги, які готові взимку розпочати переговори з молодим форвардом.

У поточному сезоні Мукоко провів за Боруссію Дортмунд 22 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 6 результативних передач.