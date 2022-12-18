Німеччина

Алжирець за крок від переходу до суперклубу з Німеччини.

Переговори з Бенсебаїні та Дортмундом виходять на завершальну фазу.

Майже все вказує на те, що наступного сезону Рамі Бенсебаїні гратиме за дортмундську Боруссію.

Перемовини між гравцем і клубом ось-ось увійдуть у фінальну фазу.

У дортмундській Боруссії вже кілька днів анонсували зміну на позиції лівого захисника. Рафаель Геррейру має намір залишити клуб в якості вільного трансферу, а клуб з Вестфаленштадіону хоче підписати замість нього Рамі Бенсебаіні з Боруссії Менхенгладбах, також у рамках безкоштовного трансферу.

Агент гравця Джаспал Гілл вже підтвердив переговори з рурцями, проте деталі зарплати гравця та агентської комісії ще не визначені. Сторони вже домовилися про тривалість контракту та інші деталі.