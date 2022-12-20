Німеччина

Дортмунд може посилитися гравцями з Голландії.

Боруссія може підписати двох лідерів Феєноорда.

Дортмундці цікавляться Оркуном Кекчу та Лютсхарелом Гертрейдою.

Перший виступає на позиції центрального півзахисника, йому лише 21 і турок зможе закрити позицію на декілька років вперед.

Другий виступає на проблемному для рурців правому фланзі в обороні, де травмовані Матеу Морей та Тома Меньє, який може влітку залишити клуб.

Портал Transfermarkt сумарно оцінює обох гравців приблизно у 40 мільйонів євро.