Дортмунд може посилитися гравцями з Голландії.
Боруссія може підписати двох лідерів Феєноорда.
Дортмундці цікавляться Оркуном Кекчу та Лютсхарелом Гертрейдою.
Перший виступає на позиції центрального півзахисника, йому лише 21 і турок зможе закрити позицію на декілька років вперед.
Другий виступає на проблемному для рурців правому фланзі в обороні, де травмовані Матеу Морей та Тома Меньє, який може влітку залишити клуб.
Портал Transfermarkt сумарно оцінює обох гравців приблизно у 40 мільйонів євро.