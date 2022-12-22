Німеччина

Футболісту потрібно отримувати більше ігрової практики.

Вихованець мюнхенської Баварії Пауль Ваннер цього сезону в віці 16 років та 15 днів став наймолодшим гравцем, що виходив на поле в матчі німецької Бундесліги, однак до статусу стабільного футболіста стартового складу "Рекордмайстера" йому ще далеко.

Саме тому чинні чемпіони Німеччини планують під час січневого трансферного вікна знайти для свого гравця команду з "елітного" дивізіону, де б він міг отримати якомога більше ігрової практики.

Цікаво, що Ваннера в основній команді Баварії наразі награють на позиції лівого захисника, тоді як планується, що в підсумку він виконуватиме роль атакувального півзахисника, або гратиме на позиції під нападником.

У цьому сезоні на рахунку Пауля 13 матчів, три голи та шість гольових передач, із яких одна гра в Бундеслізі та дві появи на полі в Лізі чемпіонів УЄФА.