Німеччина

Мюнхенці потребують нового голкіпера.

Баварія знаходиться в пошуках нового голкіпера після того, як основний воротар Мануель Ноєр отримав пошкодження при катанні на лижах.

Як стверджує видання Media Foot, мюнхенський клуб розглядає кандидатуру голкіпера Лідс Юнайтед Іллана Мельє.

Зазначимо, що в поточному сезоні французький воротар відіграв 15 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 27 м'ячів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія не працює над підписанням Еміліано Мартінеса, який відмінно провів чемпіонат світу.