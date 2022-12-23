Німеччина

Інформація про такий інтерес не підтвердилася.

На чемпіонаті світу-2022 Еміліано Мартінес отримав приз найкращого воротаря турніру. Не дивно, що після такого турніру інтерес до 30-річного голкіпера Астон Вілли збільшився.

Зокрема, з'явилася інформація про інтерес до епатажного кіпера з боку Баварії, яка шукає заміну травмованому Мануеля Ноєру. Втім, авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо такі чутки заперечив.

"Баварія не працює над підписанням Дібу Еміліано Мартінеса, незважаючи на зв’язки — перемовини не тривають.

Александер Нюбель і Ян Зоммер є двома варіантами для Баварії замість Мануеля Нойєра. Очікується, що Мартінес залишиться в Астон Віллі" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні у складі бірмінгемців Еміліано провів 16 матчів. На Мундіалі у складі "альбіселесте" — всі 7.

Нагадаємо, раніше Мартінес потрапив до числа претендентів на приз найкращого голкіпера року.