Німеччина

Чемпіони Німеччини змушені шукати іншого кандидата на заміну травмованому Ноєру.

Воротар Баварії Александер Нюбель продовжить виступати у складі Монако та не зможе достроково повернутися до німецького клубу. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, переговори між двома клубами щодо дострокового повернення 26-річного німця було зупинено.

Зазначається, що Монако відмовилося від такої ідеї, оскільки не хоче у короткий термін шукати заміну Нюбелю. До того ж, сам футболіст назвав умову свого повернення — йому необхідно було надати постійну ігрову практику, навіть після повернення Ноєра, що не влаштовує німецький клуб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ноєр пошкодив нижню частину стегна, катаючись на лижах. Операція була успішною, але він пропустить частину сезону, що залишилася.