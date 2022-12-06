25-річний данець змінить іспанську Ла Лігу на німецьку Бундеслігу.
Каспер Дольберг, Getty Images
06 грудня 2022, 19:17
Нападник Севільї Каспер Дольберг незабаром стане гравцем Гоффенгайма. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 25-річний данець вирушить в оренду німецькому клубу до кінця нинішнього сезону і він матиме опцію викупу футболіста.
В даний час контракт Дольберга належить французькій Ніцці.
Цього сезону Дольберг провів вісім матчів, у яких віддав одну результативну передачу.