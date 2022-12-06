Німеччина

25-річний данець змінить іспанську Ла Лігу на німецьку Бундеслігу.

Нападник Севільї Каспер Дольберг незабаром стане гравцем Гоффенгайма. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 25-річний данець вирушить в оренду німецькому клубу до кінця нинішнього сезону і він матиме опцію викупу футболіста.

В даний час контракт Дольберга належить французькій Ніцці.

Цього сезону Дольберг провів вісім матчів, у яких віддав одну результативну передачу.