Німеччина

Клуб може позбутись деяких виконавців.

Контракти п'яти гравців леверкузенського Баєра закінчуються цього літа, і клуб може не продовжити деякі з них, повідомляє Bild.

Дейлі Сінкгрейвен швидше за все піде безкоштовно цього літа. З моменту переходу з Аякса в 2019 році 26-річний голландець зіграв 50 разів за Баєр. Повернення до Нідерландів є найбільш ймовірним варіантом для нього.

21-річний півзахисник Айман Азхіл не має постійної ігрової практики, тому він може або піти безкоштовно, чи піти в оренду з продовженим контрактом на 12 місяців.

33-річному Шарлю Арангісу вже дали зелене світло на відхід. Він може піти вже в січні цього року, оскільки у ньому зацікавлені Клуб Універсідад де Чилі та ФК Сан-Паулу.

Невідомо, що будуть робити з Карімом Белларабі. Його контракт може бути продовжений, але ближче до літа 2023 року.

І останній, хто швидше за все піде, це воротар з країни-окупантки Андрій Луньов. Гравців з рф неповинно бути в Європі!