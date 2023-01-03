Німеччина

Мюнхенський гранд сконцентрований на кандидатурах Александера Нюбеля та Янна Зоммера.

Напередодні з'явилася інформація, що воротар франкфурського Айнтрахта Кевін Трапп може перейти до мюнхенської Баварії через травму голкіпера Мануеля Ноєра.

Проте, за словами спортивного директора "орлів" Маркуса Крьоше, 32-річний німець не перейде до Баварії.

"Це історія вигадана агентами — це повна нісенітниця", — цитує слова Крьоше журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Kicker.

Як повідомляє Романо, мюнхенський гранд сконцентрований на кандидатурах Александера Нюбеля та Янна Зоммера.