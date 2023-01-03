Напередодні з'явилася інформація, що воротар франкфурського Айнтрахта Кевін Трапп може перейти до мюнхенської Баварії через травму голкіпера Мануеля Ноєра.

Проте, за словами спортивного директора "орлів" Маркуса Крьоше, 32-річний німець не перейде до Баварії.

"Це історія вигадана агентами — це повна нісенітниця", — цитує слова Крьоше журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Kicker.

Як повідомляє Романо, мюнхенський гранд сконцентрований на кандидатурах Александера Нюбеля та Янна Зоммера.