Німеччина

Мюнхенці зацікавлені в придбанні

32-річний голкіпер Айнтрахта та збірної Німеччини Кевін Трапп може перейти в Баварію, стверджує BILD.

Мюнхенський клуб бачить у Траппі заміну Мануелю Ноєру, який на тривалий термін вибув через травму. За інформацією джерела, головний тренер Баварії Юліан Нагельсман вважає, що Трапп спроможний стати основним кіпером навіть після повернення Мануеля.

Поки Айнтрахт не отримував офіційну пропозицію від Баварії. Нинішній клуб німця запропонував йому підписати новий контракт зі зниженням зарплати. З умовою, що після завершення кар'єри голкіпер отримає посаду в клубі.

Раніше Трапп розповів, як відмовив Манчестер Юнайтед.