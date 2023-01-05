Німеччина

Улітку в захисника буде можливість підписати ще один короткостроковий контракт.

Виступи в складі збірної Нідерландів на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, де команда Луї ван Гала дісталась чвертьфіналу, для досвідченого захисника Дейлі Блінда продовжились несподіваним рішенням припинити виступи за амстердамський Аякс на клубному рівні.

Вихованець "Божих синів" при цьому самостійно наголосив на завершення співпраці з клубом, у складі якого загалом відіграв 333 матчі (13 голів + 21 гольовий пас), після чого отримав статус вільного агента та почав шукати собі нове місце роботи.

Тривалий час чи не єдиним клубом, який був зацікавлений у підписанні 32-річного футболіста, називався іспанський Реал Сосьєдад, проте з відкриттям січневого трансферного вікна представники Блінда отримали цікаву пропозицію від мюнхенської Баварії.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, зайвий раз перепитувати щодо бажання грати за найбільш потужний клуб Німеччини в Дейлі не було потреби, тож попередня домовленість між сторонами була досягнута доволі швидко.

Нідерландець перейде до "Рекордмайстера" на умовах короткочасної угоди до завершення поточного сезону, після чого в нього буде можливість підписати річний контракт за згодою сторін.

У поточному сезоні Блінд зіграв 23 матчі, зробивши чотири гольові передачі.