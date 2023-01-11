Німеччина

Німецький клуб намагається утримати 18-річного футболіста.

Боруссія Дортмунд намагається утримати Юссуфа Мукоко у своєму складі, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, дортмундці підготували чергову пропозицію на загальну суму близько 40 мільйонів євро.

Якщо 18-річний футболіст підпише договір на чотири роки (плюс ще рік – опціонально), то зароблятиме до 6 млн євро за сезон, а ще 10 млн отримає як бонус за досягнення угоди.

Нагадаємо, що контракт форварда розрахований до кінця сезону.