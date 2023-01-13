Англієць навряд повернеться на старт другої половини цього сезону.
Джеймі Байно-Гіттенс - Getty Images
13 січня 2023, 09:32
Джеймі Байно-Гіттенс все ще відновляюється після пошкодження та навряд повернеться до старту другої половини цього сезону.
Минулої суботи англієць відчув біль у лівому плечі й не зміг повноцінно закінчити тренування.
З початку цього тижня вінгер проводив заняття у залі, ходячи зі спеціальною пов'язкою, щоб уникнути повторного пошкодження.
Футболіст поступово починає повертатися у тренувальний процес, проте з обмеженою кількістю фізичних навантажень.
Гравець отримав травму у матчі Боруссії Дортмунд з міцним Гоффенгаймом у вересні.