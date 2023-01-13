Німеччина

Англієць навряд повернеться на старт другої половини цього сезону.

Джеймі Байно-Гіттенс все ще відновляюється після пошкодження та навряд повернеться до старту другої половини цього сезону.

Минулої суботи англієць відчув біль у лівому плечі й не зміг повноцінно закінчити тренування.

З початку цього тижня вінгер проводив заняття у залі, ходячи зі спеціальною пов'язкою, щоб уникнути повторного пошкодження.

Футболіст поступово починає повертатися у тренувальний процес, проте з обмеженою кількістю фізичних навантажень.

Гравець отримав травму у матчі Боруссії Дортмунд з міцним Гоффенгаймом у вересні.