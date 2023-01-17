Баварія намагається купити Яна Зоммера на заміну травмованому Мануелю Ноєру. 

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб запропонував Борусії Менхенгладбах 8 мільйонів євро за голкіпера. Ще 1 млн євро запропонований як бонус.

Боруссія відхилила пропозицію. Наразі невідомо, чи продовжать клуби переговори.

У поточному сезоні Зоммер провів 10 матчів у Бундеслізі: на його рахунку 3 "сухі" матчі.