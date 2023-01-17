Німеччина

Дортмундці підсилили склад.

Боруссія Дортмунд підписала правого захисника Юліана Р'єрсона з Уніона Берлін, повідомляє офіційний сайт "джмелів".

Контракт з 25-річний норвезьким гравцем підписали до літа 2026 року. Сума трансферу не розголошується, проте за інформацією Transfermarkt дортмундці заплатили п'ять мільйонів євро.

Зазначимо, що в цьому сезоні Р'єрсон провів 25 поєдинків на клубному рівні, у яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що конкурент Р'єрсона Меньє через травму пропустить перші поєдинки другої частини цього сезону.