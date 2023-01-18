Німеччина

Швейцарський голкіпер замінить у Мюнхені Мануеля Ноєра, який зазнав серйозної травми.

Воротар менхенгладбахської Боруссії Янн Зоммер у поточне зимове трансферне вікно змінить клубну прописку і стане гравцем мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби повністю узгодили умови трансферу 34-річного швейцарця, який підпише контракт з "червоними" до літа 2025 року.

Як повідомляє Blick Sport, сума переходу Зоммера коштуватиме Баварії 8 мільйонів євро. Також передбачено 1,5 мільйона євро в якості бонусів.

У найближчі кілька годин, 18 січня 2023 року, Ян Зоммер пройде медичне обстеження у стані чинного чемпіона Німеччини.

Баварія наполягала на трансфері швейцарця після того, як її основний голкіпер в особі Мануеля Ноєра зазнав травми під час зимової перерви.