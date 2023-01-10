Німеччина

У клубі не знають точних термінів повернення німця і навіть побоюються, що він не повернеться до попереднього рівня.

Воротар Баварії Мануель Ноєр, можливо, отримав серйознішу травму, ніж спочатку повідомляла німецька команда. Про це повідомляє Bayern & Germany із посиланням на Bild.

Раніше Баварія повідомила громадськість, що Ноєр отримав перелом нижньої частини правої ноги.

За інформацією джерела, є інформація про те, що Мануєль отримав відкритий перелом великогомілкової та малогомілкової кісток. На відновлення таких травм потрібно набагато більше часу, ніж при звичайних переломах.

При цьому зазначається, що оточення воротаря не заперечувало такого діагнозу.

Баварія побоюється, що відновлення німця затягнеться і він більше не зможе повернутися на колишній рівень конкурентоспроможності. Саме з цієї причини клуб шукає воротаря не для тимчасової заміни, а можливо повноцінної.

Раніше повідомлялося, що Боруссія М не відпустить Зоммера в Баварію.