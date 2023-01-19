Німеччина

Кіпер має замінити Яна Зоммера.

Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про перехід воротаря Боруссії М Яна Зоммера.

Гладбах заробив на трансфері 34-річного швейцарця вісім мільйонів євро за даними Transfermarkt, і одразу представив нового воротаря.

Їм став страж воріт французького Монпельє та збірної Швейцарії Йонас Омлін. За 29-річного кіпера вони також заплатили 8 мільйонів євро.

Контракт з Омліном підписаний до літа 2027 року. До Боруссії М він виступав у складі Люцерна, Крієнса, Ле Монта, Базеля та Монпельє. На його рахунку чотири матчі за збірну Швейцарії.