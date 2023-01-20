Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють РБ Лейпциг та мюнхенська Баварія.

РБ Лейпциг та мюнхенська Баварія розпочнуть шістнадцятий тур німецької Бундесліги центральним матчем на Ред Булл Арені.

Марко Розе, у порівнянні з перемогою над бременським Вердером (2:1), вирішив використати з перших хвилин Сімакана та Гальстенберга на флангах оборони, тоді як Лаймер долучиться до опорної зони, а Ольмо зіграє в центрі трійки атакувальних півзахисників.

Юліан Нагельсманн, на тлі перемоги над гельзенкірхенським Шальке (2:0), залучив до стартового складу новачка Янна Зоммера в рамці воріт, тоді як Павар та Девіс зіграють на флангах захисту, а де Лігт долучиться до пари центральних оборонців. Кімміх повернеться до опорної зони.

РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Орбан, Гвардіол, Гальстенберг — Лаймер, Шлагер — Собослаї, Ольмо, Форсберг — Сілва.

Запасні: Нюланд, Клостерманн, Раум, Генріхс, Кампль, Вернер.

Баварія: Зоммер — Павар, де Лігт, Упамекано, Девіс — Кімміх, Горецка — Гнабрі, Мусіала, Сане — Шупо-Мотінг.

Запасні: Ульрайх, Коман, Ваннер, Забітцер, Блінд, Мюллер, Гравенберх, Тель, Станішич.



Гра РБ Лейпциг — Баварія почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.