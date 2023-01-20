Німеччина

Баварія розписала мирову з РБ Лейпциг у першому матчі Бундесліги в 2023 році

Колектив Юліана Нагельсманна виграв перший тайм у переслідувачів, проте після перерви був сам на себе не схожим.

РБ Лейпциг — Баварія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



РБ Лейпциг — Баварія 1:1

Голи: Гальстенберг, 52 — Шупо-Мотінг, 37



РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Клостерман, 83), Орбан, Гвардіол, Гальстенберг (Раум, 90+1) — Лаймер, Шлагер — Собослаї, Ольмо (Айдара, 83), Форсберг (Вернер, 67) — Сілва.



Баварія: Зоммер — Павар, де Лігт, Упамекано, Девіс — Кімміх, Горецка — Гнабрі (Мюллер, 83), Мусіала (Коман, 68), Сане — Шупо-Мотінг (Тель, 85).



Попередження: Шлагер, Лаймер — Мусіала, Горецка, Упамекано.