Німеччина
20 січня 2023, 23:32
Баварія розписала мирову з РБ Лейпциг у першому матчі Бундесліги в 2023 році
Колектив Юліана Нагельсманна виграв перший тайм у переслідувачів, проте після перерви був сам на себе не схожим.
РБ Лейпциг — Баварія, Getty Images
20 січня 2023, 23:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
РБ Лейпциг — Баварія 1:1
Голи: Гальстенберг, 52 — Шупо-Мотінг, 37
РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Клостерман, 83), Орбан, Гвардіол, Гальстенберг (Раум, 90+1) — Лаймер, Шлагер — Собослаї, Ольмо (Айдара, 83), Форсберг (Вернер, 67) — Сілва.
Баварія: Зоммер — Павар, де Лігт, Упамекано, Девіс — Кімміх, Горецка — Гнабрі (Мюллер, 83), Мусіала (Коман, 68), Сане — Шупо-Мотінг (Тель, 85).
Попередження: Шлагер, Лаймер — Мусіала, Горецка, Упамекано.