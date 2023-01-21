Німеччина

Німецький форвард камерунського походження продовжить кар'єру в таборі "джмелів".

Молодий нападник Юссуфа Мукоко вирішив залишитися в дортмундській Борусії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 18-річний німець камерунського походження повністю погодив зі своїм нинішнім клубом умови нового контракту, про що незабаром буде оголошено офіційно.

Стверджується, що Мукоко мав безліч варіантів продовження кар'єри, але він вирішив залишитися в стані "джмелів" через "любов до клубу".

Раніше повідомлялося, що Юссуфа продовжить угоду з Дортмундом на загальну суму 40 мільйонів євро, а контракт буде розрахований на чотири роки з опцією продовження ще на один сезон.

У поточному сезоні Мукоко провів за Борусію Д 22 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 6 результативних передач.