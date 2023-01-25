Німеччина

Німецька першість оприлюднила проміжні статистичні показники гравців.

Німецька Бундесліга стрімко наближається до екватора поточного розіграшу, через що організатори змагань уже встигли накопичити чимало статистичних даних відносно футболістів-учасників змагань.

Зокрема, німці опублікували рейтинг найшвидших виконавців, який очолив французький нападник леверкузенського Баєра Мусса Діабі з показником у 36,52 км/год.

Найближчим до блискавичного форварда виявився французький півзахисник Боруссії з Менхенгладбаху Натан Нгуму зі швидкістю в 36,17 км/год.

Третє місце поміж собою поділили канадський захисник Альфонсо Девіс із мюнхенської Баварії, нідерландський захисник леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонг, а також нападник берлінського Уніона Шеральдо Беккер — у кожного рівно по 36 км/год відповідно.

Цікаво, що жоден із представників Бундесліги в підсумку не виявився більш прудким, аніж новачок лондонського Челсі Михайло Мудрик, який подолав бар’єр у 36,63 км/год в дебютному матчі проти Ліверпуля.