Німеччина

Завершились чотири поєдинки чемпіонату Німеччини.

У рамках 17 раунду німецької Бундесліги завершились чотири поєдинки.

Аугсбург вдома приймав Боруссію М. Господарі у першому таймі забили, але гол Бельо арбітр не зарахував. Проте у другому таймі Беріша свій момент реалізував.

Аугсбург — Боруссія М 1:0

Голи: Беріша, 82

Аугсбург: Гікевіч — Гумни, Гауелеу, Удуохай, Педерсен — Маєр (Єнсен, 81), Енгельс, Раджбечай (Дорш, 81), Деміровіч — Бельо (Єбоа, 66), Беріша.

Боруссія М: Омлін — Бенсебаїні, Ельведі, Ітакура, Лайнер (Вольф, 87) — Коне (Телаловіч, 87), Вайгль, Плеа, Крамер (Нойхаус, 46), Нгоуму (Германн, 75) — Тюрам.

Попередження: Лайнер, Плеа

Баєр у домашніх стінах зустрічався з Бохумом. На восьмій хвилині рахунок відкрив Тапсоба, реалізувавши 11-метровий. По перерві Баєр подвоїв перевагу завдяки голу Гложека.

Баєр - Бохум 2:0

Голи: Тапсоба, 8, Гложек, 53

Баєр: Градецкі — Тапсоба, Та, Інкапіє — Андріх, Фрімпонг (Бельарабі, 86), Амірі, Вірц (Азмун, 72), Гадсон-Одої (Адлі, 46) — Діабі (Коссуну, 79), Гложек (Паласіос, 86).

Бохум: Ріманн — Соареш (Хольтманн, 83), Шлоттербек, Ламбропулос, Янко (Осей-Туту, 71) — Машович, Лосілла (Кюнде, 83), Антві-Аджей (Ганвула, 70), Штегер, Асано (Форстер, 71) — Хофманн.

Попередження: Діабі, Андріх, Соареш, Машович, Осей-Туту

Берлінський Уніон завітав до Бремена, де зустрівся із Вердером. У першому таймі команди обмінялись голами — Піпер відкрив рахунок, а Габерер його зрівняв. У другому таймі Беренс вивів гостей уперед.

Вердер — Уніон 1:2

Голи: Піпер, 13 — Габерер, 18, Беренс, 49

Вердер: Павленка — Піпер (Велькович, 77), Штарк, Фрідль — Вайзер, Біттенкур, Груєв, Шмідт (Стаге, 77), Юнг (Б'Юккенен, 71) — Фуллькруг, Дукш (Бюрке, 77).

Уніон: Реннов — Лейте, Кнохе, Духі, Гісельманн, Юранович — Габерер (Шафер, 83), Хедіра, Харагучі (Сегуїн, 73) — Беренс (Сібачо, 72), Беккер (Левелінг, 83).

Фрайбург, який у минулому турі програв Вольфсбургу з рахунком 6:0, приймав Айнтрахт. Гості забили першими — зробив це Коло Муані на 42. Проте у самому початку другої половини зустрічі господарі відповіли своїм голом, автором якого став Гінтер.

Фрайбург — Айнтрахт 1:1

Голи: Гінтер, 47 — Коло Муані, 42

Фрайбург: Флеккен — Кюблер, Гінтер, Лінгарт, Сільділья, Гюнтер — Еггештайн (Кайтель, 79), Гофлер, Доан, Гелер (Гріфо, 79)- Грегорич.

Айнтрахт: Рамай — Ндіка, Смолчич, Тута, Ленц, Кнауфф (Бута, 64) — Соу, Камада (Роде, 64), Гетце, Ліндстрем (Борре, 77) — Коло Муані (Аларіо, 89).

Попередження: Камада, Еггештайн, Гофлер, Ндіка, Ліндстрем