Німеччина

Німецький клуб повернув захисника в Бундеслігу.

Гоффенгайм на своєму сайті оголосив про підписання 29-річного захисника Бенфіки та збірної США Ентоні Брукса.

Контракт із футболістом підписаний до 30 червня 2024 року. Сума трансферу — невідома. Він виступатиме під 23 номером.

216 матчів Брукс зіграв у чемпіонаті Німеччини. Він виступав за Герту та Вольфсбург. У вересні 2022 року перейшов у Бенфіку на права вільного агента.

Проте у Португалії справи в нього зовсім не пішли. Брукс відіграв лише 5 матчів, з яких у чемпіонаті лише 1 (2 хвилини).