Німеччина

Клуб знайшов конкурента Градецкі.

Леверкузенський Баєр оголосив про підписання воротаря збірної Австрії та Реймсу Патріка Пенца.

Контракт з 26-річним кіпером погоджено на два з половиною роки — до літа 2025.

Влітку 2022 року Пенц залишив Аустрію заради переїзду у Францію, де опинився у Реймсі. Проте за пів року на його рахунку лише сім ігор у Лізі 1 (14 пропущених голів).

Також він виступав за молодіжні команди Зальцбурга. Також на його рахунку чотири гри за збірну Австрії.