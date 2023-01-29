Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги 1, що відбувся 28 січня 2023 року, 19:30.

Напередодні мюнхенська Баварія на полі Альянц Арени приймала франкфуртський Айнтрахт у сподіванні нарешті залишити за плечима невдалу серію з двох поспіль нічийних результатів у чемпіонаті.

Господарі поля зробили рішучі кроки до цього в першій половині гри, яку виграли з мінімальною перевагою за рахунком за підсумком голу Лероя Сане.

Однак після перерви команда Олівера Гласнера підловила суперників під час однієї з контратак, і встановила остаточний рахунок у зустрічі ще задовго до її завершення.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Айнтрахт в Бундеслізі:

Баварія — Айнтрахт 1:1

Голи: Сане, 33 — Коло Муані, 69

Баварія: Зоммер — Станішич (Забітцер, 90), Упамекано, де Лігт, Девіс — Кімміх — Сане (Гравенберх, 70), Мюллер, Мусіала, Коман (Гнабрі, 70) — Шупо-Мотінг (Тель, 77).

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Ндіка — Бута, Роде (Камада, 64), Соу, Кнауфф — Ліндстрьом (Борре, 64), Гьотце (Якич, 85) — Коло Муані (Аліду, 90+3).

Попередження: де Лігт, Зоммер, Упамекано — Борре.