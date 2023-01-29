Команда Едіна Терзіча відправила у ворота суперника два м'ячі.
Баєр - Боруссія Д, getty images
29 січня 2023, 20:25
У рамках 18-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вирушила в гості до леверкузенського Баєра.
Господарі поля більше контролювали м'яч і створили більшу кількість моментів, проте не змогли конвертувати їх у голи.
Вже в першому таймі Адеємі вивів Дортмунд вперед, а на 53-й хвилині "джмелі" закріпили свою перевагу за рахунок автоголу Тапсоби.
Фінальний свисток зафіксував перемогу дортмундської Борусії з рахунком 2:0.
Баєр Леверкузен — Боруссія Дортмунд 0:2
Голи: Адеємі, 33, Тапсоба, 53 (аг)
Баєр: Градецькі, Гінкап'є, Та (Баккер 63), Тапсоба, Фрімпонг, Амірі (Демірбай, 80), Андріх, Паласіос (Белларабі 70), Віртц (Гложек 70), Адлі (Азмун, 80), Діабі
Боруссія Д: Кобель, Рюерсон, Шлоттербек, Зюле, Вольф (Хумельс, 85), Адеємі (Байно-Гіттенс 72), Озджан, Джан, Беллінгем, Брандт, Алле (Модест 61)
Попередження: Тапсоба, Вірц - Адеємі, Озджан, Модест, Рюерсон