Німеччина

Іспанський хавбек може зрештою не здійснити свій трансфер до клубу Бундесліги.

Напередодні стало відомо про те, що атакуючий півзахисник Іско, який перебуває у статусі вільного агента після розірвання контракту із Севільєю наприкінці грудня минулого року, близький до переходу в берлінський Уніон.

Однак, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, переїзд 30-річного іспанця до німецького клубу цієї зими ризикує не відбутися.

Сумніви в укладанні угоди з'явилися після того, як Іско пройшов медичний огляд у своєму новому потенційному клубі.

За інформацією Філіппа Марквардта, сторони зараз обговорюють нові умови можливого трансферу на правах вільного агента, які відрізняються від початкових домовленостей.

Цього сезону Іско провів на клубному рівні 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав три результативні передачі.

ОНОВЛЕНО: Уніон Берлін офіційно підтвердив, що трансфер Іско не відбудеться