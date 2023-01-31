Німеччина

Несподіваний поворот у кар'єрі іспанського хавбека.

Днями з'явилася інформація, що Іско отримав пропозицію від берлінського Уніону. Що цікаво, оприлюднив її журналіст Sky Germany Флоріан Плеттенберг, який тепер повідомив і про те, що трансфер майже відбувся.

За інформацією, опублікованою вищевказаним джерелом у Твіттері, іспанський хавбек вночі приземлився у Берліні. У вівтоок екс-хавбек Валенсії, Малаги, Реалу та Севільї має пройти медогляд, а після цього приєднатися до "залізних" у статусі вільного агента, підписавши контракт до 2024 року з можливістю продовження на рік.

Також Плеттенберг додав, що 30-річний півзахисник дуже хоче приєднатися до Уніону. З його твіта можна зробити висновок і про майбутній номер Іско — це його улюблений "22".

Відзначимо, що після вісімнадцяти турів столичний клуб посідає другу сходинку німецької Бундесліги, одним очком поступаючись мюнхенській Баварії.