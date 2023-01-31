Німеччина

спанський хавбек змушений шукати інші варіанти продовження своєї кар'єри.

Раніше стало відомо про те, що атакуючий півзахисник Іско, який перебуває у статусі вільного агента після розірвання контракту із Севільєю наприкінці грудня минулого року, ризикує не перейти до берлінського Уніону після проходження медичного обстеження.

У німецькому клубі, який після 18 турів займає другий рядок у турнірній таблиці Бундесліги, офіційно підтвердили, що трансфер 30-річного іспанця не відбудеться.

"Ми хотіли підписати Іско, але ми маємо певні обмеження, які сьогодні були перевищені — трансфер Іско не відбудеться", — сказано в офіційній заяві берлінського Уніона.

🗣 Oliver Ruhnert zum Isco-Transfer. pic.twitter.com/vrQaG0rzUg — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 31, 2023

Цього сезону Іско провів на клубному рівні 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав три результативні передачі.