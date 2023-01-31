спанський хавбек змушений шукати інші варіанти продовження своєї кар'єри.
Іско в Уніоні, фото: Фабріціо Романо
31 січня 2023, 17:05
Раніше стало відомо про те, що атакуючий півзахисник Іско, який перебуває у статусі вільного агента після розірвання контракту із Севільєю наприкінці грудня минулого року, ризикує не перейти до берлінського Уніону після проходження медичного обстеження.
У німецькому клубі, який після 18 турів займає другий рядок у турнірній таблиці Бундесліги, офіційно підтвердили, що трансфер 30-річного іспанця не відбудеться.
"Ми хотіли підписати Іско, але ми маємо певні обмеження, які сьогодні були перевищені — трансфер Іско не відбудеться", — сказано в офіційній заяві берлінського Уніона.
Цього сезону Іско провів на клубному рівні 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав три результативні передачі.