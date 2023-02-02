Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Німеччини, що відбувся 1 лютого 2023 року, 21:45.

Посеред звітного тижня мюнхенська Баварія мала проводити гостьовий матч у рамках 1/8 фіналу Кубку Німеччини на полі Кельна.

Господарів поля в підсумку так і не змогли нав’язати гідної боротьби команді Юліана Нагельсманна, і їхній захист розсипався тричі ще до відходу на перерву.

Чинні чемпіони в другому таймі дозволили собі трохи відпустити вже фактично виграну гру, проте навіть забезпечити собі гол престижу до четвертого результативного пострілу "Рекордмайстра" Майнц не встиг

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Майнц — Баварія в Кубку Німеччини:

Майнц — Баварія 0:4

Голи: Шупо-Мотінг, 17, Мусіала, 30, Сане, 44, Девіс, 83.

Майнц: Дамен — Касі, Фернандес, Ганче-Ольсен — Карікол (Гак, 46), Кор, Баррейро (Лі Дже Сон, 46), Відмер (Да Кошта, 40) — Ажорк (Онісіво, 67), Баркок, Штах (Інгвартсен, 64).

Баварія: Зоммер — Де Лігт, Упамекано (Блінд, 64), Павар — Кімміх — Коман, Мусіала, Сане (Горецка, 71), Канселу (Девіс, 71) — Шупо-Мотінг (Гнабрі, 79), Мюллер (Гравенберх, 64).

Попередження: Відмер, Гак — Мюллер.

Вилучення: Гак, 86 (друге попередження).