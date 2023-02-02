Визначився ще один чвертьфіналіст Кубку Німеччини.
Майнц - Баварія, Getty Images
02 лютого 2023, 00:15
Мюнхенська Баварія у матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини в гостях впевнено обіграла Майнц із рахунком 4:0.
Перемогу команді Юліана Нагельсманна принесли результативні удари у виконанні Шупо-Мотінга, Мусіали, Сане та Девіса.
Також зазначимо, що в цьому матчі дебютував новачок Баварії Жоау Канселу, який перейшов із Манчестер Сіті, та який відзначився дебютним асистом.
Майнц — Баварія 0:4
Голи: Шупо-Мотінг, 17, Мусіала, 30, Сане, 44, Девіс, 83.
Майнц: Дамен — Касі, Фернандес, Ганче-Ольсен — Карікол (Хак, 46), Кор, Баррейро (Лі Дже Сон, 46), Відмер (Да Кошта, 40) — Ажорк (Онісіво, 67), Баркок, Штах (Інгвартсен, 64).
Баварія: Зоммер — Де Лігт, Упамекано (Блінд, 64), Павар — Кімміх — Коман, Мусіала, Сане (Горецка, 71), Канселу (Девіс, 71) — Шупо-Мотінг (Гнабрі, 79), Мюллер (Гравенберх, 64).
Попередження: Відмер, Хак — Мюллер.
Вилучення: Хак, 86 (друге попередження).