Німеччина

Голкіпер незадоволений рішенням керівництва клубу.

Одним із останніх на сьогоднішній день рішень керівництва мюнхенської Баварії в пошуках джерел проблем у виступах основної команди в поточному сезоні було звільнення тренера воротарів Тоні Топаловича, який упродовж 11 років працював у клубі.

Оскільки така зміна є напряму дотичною до основного воротаря "Рекордмайстера" Мануеля Ноєра, він вирішив прокоментувати подію, виступивши з нерозумінням рішення керівництва клубу.

"Після цього звільнення мого друга я вже встиг подумати про все. Навіть про своє майбутнє в цьому клубі.

Це був сильний удар для мене. Клуб ударив мене, коли я вже лежав на землі. Я відчував, ніби моє серце вирвали. Це було найжорстокіше, що я переживав у своїй кар’єрі. І, маю сказати, я вже багато чого бачив у житті до цього.

Я не міг цього зрозуміти. Були сказані такі речі, із якими я не згоден. Ніщо з того, що я чув, не виключало можливості поговорити й домовитись. У Баварії ми хочемо бути чимось більше один для одного, бути сім’єю. А потім стається те, чого я ніколи раніше не переживав.

Це — сумний факт для всіх: для клубу, для Тоні, для персоналу й для всіх воротарів, уключно зі мною.

Щодо Нагельсманна, то, коли я повернусь до роздягальні, я буду працювати з ним професійно. Коли стався той випадок на лижах, мені хотілось тільки плакати. Я зателефонував керівникам клубу, вибачився перед ними, сказав, що мені дуже шкода. Я не з тих, хто ховатиметься до останнього, не боягуз", — заявив німецький виконавець.

Зауважимо, що Топаловича поза очі вважали тим, хто "зливає" інформацію Ноєру з роздягальні команди, допоки той відновлюється від травми.

Наразі посаду тренера воротарів у Баварії займає колишній голкіпер клубу Том Штарке.