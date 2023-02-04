В Німеччині відбулися поєдинки першого слоту у суботу.
Завершилися перші поєдинки у суботньому слоті Бундесліги.
Айнтрахт - Герта — 3:0
Голи: Коло Муані (21, 28), Бута (90+4)
А: Трапп — Тута, Хасебе, Ндіка — Бута, Камада (Роде, 69), Соу (Якіч, 90), Макс (Ленц, 69) — Ліндстрьом (Борре, 69), Гьотце — Коло Муані (Аларіо, 84)
Г: Крістенсен — Кенні (Міттельштадт, 46), Уремович, Кемпф, Платтенхардт — Боетьюс (Джигерджі, 46), Тузар (Боатенг, 80), Сердар — Лукебакіо (Нганкам, 46), Нідерлехнер (Шерхант, 76), Ріхтер
Попередження: Тута — Нідерлехнер, Міттельштадт
Боруссія Дортмунд — Фрайбург — 5:1
Голи: Шлоттербек (28), Адеємі (46), Алле (51), Брандт (69), Рейна (82) — Гелер (45)
Б: Кобель — Вольф (Дауд, 78), Зюле, Н. Шлоттербек, Геррейру — Брандт, Беллінгем (Мален, 71), Джан, Ройс (Рейна, 71), Адеємі (Байно-Гіттенс, 61) — Алле (Мукоко, 61)
Ф: Флеккен — Кюблер (Гульде, 88), Гінтер, Лінгарт — Сільділія, Хофлер, Гюнтер — К'єре (Еггештайн, 60) — Доан (Чон У Йон, 67), Гелер (Грегоріч, 67), Гріфо (Шаллай, 60)
Попередження / видалення: Геррейру, Адеємі, Брандт — Сільділія (2жк), К'єре, Грегоріч
Бохум — Гоффенгайм — 5:2
Голи: Хофманн (22), Форстер (30), Асано (40), Машовіч (69), Брозінські (83) — Баумгартнер (49), Даббур (77)
Б: Ріманн — Джанко, Машовіч, Ордець, Соареш — Штегер (Остергате, 87), Лосілла, Форстер (К. Шлоттербек, 74) — Асано (Цоллер, 84), Хофманн (Брозінські, 74), Антві-Аджей (Осей-Туту, 84)
Г: Бауманн — Кабак (Бічакчіч, 46), Брукс, Нсокі — Бебу (Даббур, 46), Гайгер (Руді, 46), Ділейні (Стіллер, 79), Анхеліньйо — Бішоф (Крамаріч, 46), Баумгартнер — Дольберг
Попередження: Хофманн, Форстер — Руді, Баумгартнер, Даббур
Кельн — Лейпциг — 0:0
К: Швабе — Шміц, Гюберс, Шабо, Гектор — Любічич (Хусенбайшич, 55), Скірі, Мартель, Кайнц (Тільманн, 73) — Майна (Адамян, 85), Тіггес (Зельке, 73, Лемперле, 85)
Л: Бласвіх — Клостерманн, Орбан, Гвардіол — Генрікс, Шлагер (Айдара, 83), Лаймер, Раум (Хальстенберг, 61) — Собослаї (Форсберг, 68), Сілва (Поульсен, 83), Вернер
Попередження: Мартель, Шміц, Адамян — Собослаї, Лаймер, Гвардіол, Генрікс
Уніон — Майнц — 2:1
Голи: Беренс (32), Сібачо (84) — Інгвартсен (78)
У: Реннов — Духі, Кнохе, Лейте — Тріммель, Сегуїн (Торсбю, 79), Хедіра, Габерер (Лаїдуні, 69), Руссільйон (Гісельманн, 79) — Беккер (Левелінг, 89), Беренс (Сібачо, 79)
М: Дамен — Ханке-Ольсен, Белль, Фернандеш — да Коста (Ляйч, 71), Баррейро (Груда, 89), Кор (Штах, 56), Сасі — Онісіво, Лі (Баркок, 71) — Ажорк (Інгвартсен, 71)
Попередження: Сегуїн — Ажорке