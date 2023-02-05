Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу 19 туру чемпіонату Німеччини, що відбувся 5 січня 2023, 18:30.

У заключному матчі 19-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула перемогу над Вольфсбургом з рахунком 4:2.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох шість м'ячів, але переможцем з цього протистояння в результаті вийшли саме підопічні Юліана Нагельсманна, які начинаючи з 54-ї хвилини грали вдесятьох через вилучення Йосуа Кімміха.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вольфсбург — Баварія в 19 турі Бундесліги-2022/23:

Вольфсбург — Баварія — 2:4

Голи: Камінські (44), Сванберг (81) — Коман (9, 14), Мюллер (19), Мусіала (73)

Вольфсбург: Кастельс — Баку, Лакруа (Камінські, 30), Борнов, де Вен, Отавіо (Паредес, 67) — Сванберг, Арнольд (Герхардт, 74), Ф. Нмеча — Віммер (Мармуш, 67), Вінд (Л. Нмеча, 74)

Баварія: Зоммер — Канселу (Блінд, 78), Павар, де Лігт, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане (Тіль, 61), Мусіала (Ваннер, 78), Коман (Гнабрі, 55) — Мюллер (Станішич, 61)

Попередження: Отавіо, Борнов — Кімміх (2жк), Сане, Горецка, Ваннер, Тіль

Видалення: Кімміх (Баварія), 54