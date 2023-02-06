Німеччина

Форвард може залишити ще більший слід в історії Баварії.

Мюнхенська Баварія напередодні мала гостьовий матч проти Вольфсбурга в рамках дев’ятнадцятого туру німецької Бундесліги, у якому здобула видовищну перемогу з рахунком 4:2.

Вольфсбург — Баварія 2:4 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

У звітній зустрічі з перших хвилин на футбольному полі в складі команди Юліана Нагельсманна з’явився нападник Томас Мюллер, що особисто для нього означало участь у 427 матчі в складі "Рекордмайстера" в "елітній" німецькій першості.

За цим показником 33-річний виконавець наздогнав іншу легендарну постать в історії Баварії — форварда Герда Мюллера, який до цього посідав третю сходинку у відповідному рейтингу.

Більше за діючого гравця мюнхенського клубу зіграних матчів на своєму рахунку мають тільки екс-воротар та чинний голова правління клубу Олівер Кан (429), а також його колишній колега за амплуа Зепп Маєр (473).

У наступному матчі мюнхенська Баварія прийматиме Бохум.