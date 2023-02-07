Німеччина

Гравці вирішили позмагатись, але затія обернулась невдало.

27-річний нападник німецького Гамбурга, який виступає у Другій Бундеслізі, Жан-Люк Домпе потрапив у ДТП.

У понеділок ввечері близько 21:30 27-річний француз на BMW M3 не впорався з керуванням на вулиці Хафенштрассе в районі Санкт-Паулі, пробивши невелику стінку і врізався в автобусну зупинку.

Як повідомили очевидці у коментарі німецькому виданню Kicker, ДТП передувала гонка BMW з жовтим Mercedes.

Відомо, що в автомобілі Mercedes знаходився інший футболіст Гамбурга — 18-річний Вілльям Мікельбренсіс.

Поліція на місці аварії знайшла лише порожній автомобіль. Але перевіривши документи, вони навідались додому Домпе, де він перебував з невеликою травмою руки.

Офіцери затримали обидві машини. Зараз поліція веде розслідування проти футболістів Гамбурга за підозрою в незаконних гонках і ДТП.