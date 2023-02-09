Німеччина

Дортмундський клуб знаходиться у хороших кондиціях.

У 1/8 фіналу Кубка Німеччини Боруссія Дортмунд перемогла Бохум (2:1).

"Чорно-жовті" виграли 5 матчів поспіль після зимової перерви вперше за 11 років. У 2012 році переможна серія Боруссії за Юргена Клоппа склала 8 ігор.

У тому сезоні дортмундці зробили дубль – виграли Бундеслігу та Кубок Німеччини.

Після 19 турів поточного чемпіонату Німеччини Боруссія посідає в таблиці третє місце, відстаючи від Баварії, що лідирує, на три очки.