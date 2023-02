Мабуть головною сенсацією сезону-2022/23 чемпіонату Німеччини є Уніон із міста Берлін. Команда із самого початку сезону йде у вищій половині таблиці.

У рамках 20 раунду німецької Бундесліги берлінський Уніон досить переміг РБ Лейпциг із рахунком 1:2, забивши два голи у другому таймі.

Таким чином колектив 56-річного Урса Фішера зі Швейцарії встановив власний рекорд у Бундеслізі. До цього Уніон жодного разу не здобував 5 перемог поспіль у рамках змагання.

5 – With today’s victory over RB Leipzig, Union Berlin have won five #Bundesliga matches in a row for the first time in the club's history. Thriving. #RBLFCU pic.twitter.com/IGgqhljOjn