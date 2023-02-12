Клуб дивує у цьому сезоні Бундесліги.
Уніон Берлін, Getty Images
12 лютого 2023, 11:22
Мабуть головною сенсацією сезону-2022/23 чемпіонату Німеччини є Уніон із міста Берлін. Команда із самого початку сезону йде у вищій половині таблиці.
У рамках 20 раунду німецької Бундесліги берлінський Уніон досить переміг РБ Лейпциг із рахунком 1:2, забивши два голи у другому таймі.
Таким чином колектив 56-річного Урса Фішера зі Швейцарії встановив власний рекорд у Бундеслізі. До цього Уніон жодного разу не здобував 5 перемог поспіль у рамках змагання.
Після 20 турів "залізні" займають друге місце у таблиці, маючи в активі 42 бали. Відставання від першої Баварії лише 1 бал.