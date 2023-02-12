Господарі виявилися сильнішими за гостей.
Кельн - Айнтрахт, Getty Images
12 лютого 2023, 20:47
Завершився матч 20-го туру німецької Бундесліги, в якому зустрічалися Кельн та Айнтрахт.
Команди грали на стадіоні Райн-Енергі у Кельні (Німеччина). Матч обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Даніелем Зібертом.
Кельн здобув перемогу з великим рахунком – 3:0.
Кельн – Айнтрахт 3:0
Голи: Губерс, 49, Скірі, 71, 88.
Зазначимо, що Айнтрахт посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини сезону-2022/23, набравши 35 очок у 20 матчах. Кельн розташовується на 11 рядку, заробивши 26 очок.