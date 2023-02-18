Німеччина

Завершились три поєдинки чемпіонату Німеччини.

У рамках 21 раунду німецької Бундесліги завершились три поєдинки.

Вольфсбург на Фольксваген Арені зустрічався із РБ Лейпциг.

На 14 хвилині рахунок був відкритий. Еміль Форсберг пробив сильно в один дотик у правий нижній кут воріт — 0:1. На 86 хвилині рахунок став 0:2 — автор голу Лаймер. А на 90+3 відзначився Собослай.

Вольфсбург — Лейпциг 0:3

Гол: Форсберг, 14, Лаймер, 86, Собослай, 90+3

Вольфсбур: Кастельс — Борнаув, ван де Вен, Пауло Отавіо (Лакруа, 46), Арнольд — Герхардт, Нмеча (Амброс, 75), Віммер (Сванберг, 59), Баку, Вальдшмідт (Мармуш, 46), Вінд (Нмеча, 59).

РБ Лейпциг: Бласвіх — Клостерманн, Орбан, Гвардіол, Раум (Гальстенберг, 88) — Форсберг (Лаймер, 86), Шлагер, Айдара (Кампль, 88), Собослай, Андре Сілва (Нкунку, 69) — Вернер (Поульсен, 75).

Попередження: Раум, Борнаув.

Штутгарт вдома змагався проти Кельна.

Господарі поля відкрили рахунок на дев'ятій хвилині завдяки Жілу Діашу. У другому таймі Штутгарт забив ще двічі зусиллями Соси та Кулібалі.

Штутгарт - Кельн 3:0

Голи: Діаш, 9, Соса, 59, Кулібалі, 74

Штутгарт: Бредлов — Антон (Штенцель, 81), Мавропанос, Іто, Соса — Каразор, Харагучі (Мійо, 81), Ендо, Жіл Діаш (Кулібалі, 73), Фюріх (Вагноман, 81) - Сілас (Пфайффер, 87).

Кельн: Швебе — Шмітц (Шиндлер, 64), Шабо, Сольдо, Гектор — Кайнц (Тільманн, 64), Схірі, Майна (Зельке, 78), Мартель (Любічіч, 46), Хусейнбашич (Адамян, 46) — Тіггес.

Попередження: Шабо, Мвумпа, Баумгарт, Мавропанос, Шмітц, Схірі, Адамян, Мійо.

Бохум приймав Фрайбург при рідних вболівальниках.

Гості, у статусі фаворита, відкрити рахунок на 39 хвилині — автор голу Грегорич. У другому таймі забив Гелер.

Бохум — Фрайбург 0:2

Голи: Грегорич, 39, Гелер, 51

Бохум: Ріманн — Янко (Осей-Туту, 69), Ордець, Шлоттербек, Даніло Соарес (Стафілідіс, 46), Лосілла, Штегер, Цоллер (Брошинскі, 62), Гофманн — Асано (Ганвула, 86), Антві-Аджей.

Фрайбург: Флеккен — Кюблер, Гінтер, Лінхарт, Гюнтер — Хефлер, Гріфо (Вайсгаупт, 89), Еггештайн (Кайтель, 87), Грегорич (Петерсен, 87), Хелер (Чжон Ву Ен, 77) — Доан (Шаллай, 77).

Попередження: Цоллер, Лінхарт, Гюнтер, Шлоттербек, Брошинскі.

Видалення: Лосілла.