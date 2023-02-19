Німеччина

Проте тепер у берлінців і мюнхенців однакова кількість набраних пунктів в активі.

У рамках 21 туру німецької Бундесліги берлінський Уніон приймав на своєму полі Шальке 04.

Враховуючи вчорашню поразку мюнхенської Баварії від гладбахської Боруссії (2:3), команда Урса Фішера мала можливість знову приміряти на себе роль лідера чемпіонату Німеччини.

Щоправда, цією можливістю Уніон скористався лише від частини. Берлінцям потрібно було перемагати Шальке, щоб посунути Баварію з першого місця, але натомість матч завершився в нульову нічию, тому випередити "червоних" не вдалося — вийшло лише зрівнятися за кількістю набраних очок (43).

Уніон Берлін — Шальке 0:0

Уніон: Реннов – Дукі, Кнохе, Баумгартль – Тріммель, Лаїдуні (Сегуїн, 66), Хедіра, Габерер (Торсбю, 82), Гісельман (Русійон, 82) – Беренс (Сьєбатшу, 66), Міхель (Беккер, 58)

Шальке: Ферманн – Брюннер (Айдин, 90+1), Йосіда, Єнц, Уронен (Ауеян, 36) – Крал, Краус – Дрекслер, Саласар (Теродде, 79), Бюльтер – Фрай (Караман, 79)

Попередження: Беренс, Гісельман – Єнц