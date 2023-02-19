Німеччина

Відбулося жеребкування наступного етапу турніру, за підсумком якого команди дізналися своїх суперників.

Жеребкування 1/4 фіналу Кубка Німеччини офіційно відбулося, а це означає, що останні вісім учасників турніру дізналися імена своїх майбутніх суперників на цій стадії.

Найгучнішою парою чвертьфіналу Кубка Німеччини, звісно, стане протистояння РБ Лейпцига та дортмундській Боруссії.

Головна сенсація цього етапу турніру та єдиний представник другої Бундесліги в особі Нюрнберга зіграє проти Штутгарта.

Айнтрахт Франкфурт жеребом було зведено з берлінським Уніоном, а ось мюнхенській Баварії доведеться зустрітися з Фрайбургом.

Орієнтовні дати матчів 1/4 фіналу Кубка Німеччини заплановано на 4-5 квітня.