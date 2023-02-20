Німеччина

Нападник не допоможе своїй команді найближчим часом.

Боруссія Д в рамках поєдинку двадцять першого туру чемпіонату Німеччини розгромила Герту і наздогнала Баварію та Уніон.

Втім, є й сумна новина після тієї гри. Як повідомляє офіційний дортмундського клуба, пошкодження отримав Карім Адеємі.

Молодий нападник порвав м'язове волокно, через що пропустить близько трьох тижнів, тому не допоможе своїй команді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Карім Адеємі встановив новий рекорд швидкості у Бундеслізі.